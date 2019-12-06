لافروف يلتقي نظيره الإسرائيلي في روما

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جملة من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي في سياق التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس على هامش المؤتمر الدولي (البحر المتوسط: حوار روما)، في 6 ديسمبر بالعاصمة الإيطالية روما".

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وأضافت، أن "لافروف وكاتس بحثا جملة من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي في سياق التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل في يناير 2020".

وذكرت أنه "تم تأكيد رغبة الجانبين في مواصلة الحوار السياسي المكثف، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على سوريا وسبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

المصدر: RT