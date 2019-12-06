أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الأخبار حول وجود خلاف مصري أمريكي بسبب شراء القاهرة مقاتلات "سو-35" روسية، مجرد أقاويل صحافة.

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وأضاف الوزير المصري خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي: "لن أعلق عن هذا الأمر، ولدينا علاقة قوية ومتنوعة مع أمريكا والشركاء الأوروبيين، مثل روسيا وكوريا وغيرها".

وتابع أن الخلافات تناقش في سياق العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين، وهناك حوار مستمر حول مسائل عدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن الخارجية الأمريكية أعلنت رسميا أن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرض القاهرة لخطر العقوبات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه كلارك كوبر في معرض دبي للطيران، أن "مصر تدرك هذه المخاطر".

بدورها كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو حذرا مصر من شراء "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات الأسلحة الجديدة والكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

المصدر: وكالات