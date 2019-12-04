سابقة.. بطلب من دمشق الإمارات توقف سوريا "يمول الإرهاب"

أوقفت السلطات الإماراتية متهما بـ "تمويل الإرهاب" في سوريا، بطلب من السلطات في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية وسورية أن الموقوف يدعى، مهند المصري، وتم اعتقاله بتهمة "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال خدمة للإرهابيين".

ويتهم المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة "DAMSCO" التجارية السورية، بتأمين تمويل لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي من أنشطته التجارية والاقتصادية داخل دولة الإمارات، وبصلته مع زعيم التنظيم "أبو محمد الجولاني".

من جانب آخر، أفاد مصدر مسؤول لوسائل الإعلام المحلية في الإمارات بأن اعتقال مهند المصري جاء بعد طلب رسمي من الحكومة السورية لتسليمه إلى دمشق.

وذكرت "الوطن الخليجية" نقلا عن المصدر أن المصري أعلن مؤخرا أن مجموعته التجارية، DAMSCO، بدأت "على أرض الواقع دعم إعادة التأهيل والتدريب في مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود التركية السورية".

يذكر أن تقاربا إماراتيا سوريا، برز في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد استئناف الإمارات عمل سفارتها في سوريا.

وكان ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، عبد الحكيم النعيمي، أشاد قبل أيام بالقيادة السورية ووصفها بالحكيمة، متمنيا عودة الأمن والاستقرار في سوريا تحت قيادة الرئيس السوري، بشار الأسد. وأتت تصريحات المسؤول الإماراتي خلال احتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات في دمشق.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية وسورية