النيابة السعودية تحقق في وفاة طالبة وسط ظروف غامضة عثر على جثتها محترقة

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بإجراء النيابة العامة في منطقة جازان جنوب المملكة تحقيقا في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.

وكشفت الصحيفة أن الجهات الأمنية أبلغت إحدى عائلات بالمنطقة بوجود جثة ابنتهم في المستشفى "وفوجئت الأسرة بالعثور عليها محترقة".

وأشارت الصحيفة إلى صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاة الفتاة متأثرة بحريق اندلع في شقة، بينما تولت النيابة العامة ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات.

وكشفت مصادر "سبق" عن توقيف أشخاص على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة التي لقيت مصرعها محترقة، وينتظر أن يحدد الطب الشرعي تفاصيل الحادث، فيما تتواصل الشائعات وتضارب المعلومات عن سيناريو القضية، وينتظر أن تحسمها تحقيقات النيابة.

المصدر: سبق