قالت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية نقلا عن مصادر أن البحرية الإثيوبية قررت التمركز في جيبوتي وسيكون مقر القيادة البحرية في بحر دار.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإثيوبية حددت موقع قاعدتها العسكرية الأولية في جيبوتي، مشيرة إلى أنه كان هناك اقتراحات بوضعها في السودان أو إريتريا أو جيبوتي.

ونوهت الصحيفة بأنه وفقا للمصادر، فقد ناقش رئيس الوزراء، أبي أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى جيبوتي مسألة بناء القاعدة العسكرية مع الرئيس، إسماعيل عمر جيلة.

وأكدت الصحيفة أن فرنسا ستساعد الحكومة الإثيوبية في إعادة بناء القوة البحرية، ويتدرب بعض أفراد البحرية في فرنسا حاليا.

المصدر: capitalethiopia