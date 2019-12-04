فلسطين تودع المناضل أحمد عبد الرحمن في تشييع مهيب (فيدو)

شيع الفلسطينيون جثمان القيادي الكبير أحمد عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، بمراسم عسكرية مهيبة حضرها الرئيس محمود عباس وعدد من الوزراء والسفراء وقادة مدنيون وعسكريون.

وحضر مراسم التشييع رئيس الوزراء محمد اشتية، وذوو الفقيد، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، والمركزية لحركة "فتح".

وألقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمود العالول، كلمة تأبين، ودع فيها "فدائيا من فدائيي شعبنا الفلسطيني، التحق بمسيرة النضال منذ بدايتها".

وأشاد العالول بالفقيد الذي "تخصص في نقل صوت الثورة الفلسطينية وفكر ورسائل الفدائيين وقضيتهم إلى العالم أجمع".

يذكر أن الراحل من الرواد الأوائل لحركة "فتح" التي التحق بها عام 1967، وكان من مؤسسي الإعلام الموحد وإذاعة "صوت فلسطين"، وترأس تحرير مجلة "فلسطين الثورة"، وشغل منصبي الناطق باسم حركة "فتح"، ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات.

المصدر: وكالات