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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة

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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة
Reuters Ammar Awad
الجولان المحتل
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت.

ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت الجمعية العامة قرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا ولاغيا.

المصدر: نوفوستي

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