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خلية الإعلام الأمني العراقية: القبض على نائب للبغدادي في الحويجة (صور)

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خلية الإعلام الأمني العراقية: القبض على نائب للبغدادي في الحويجة (صور)
Sputnik Андрей Стенин
راية تنظيم "داعش" الإرهابي
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أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على القيادي البارز في "داعش"، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: "وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب باسم أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

وأضاف البيان أن أبو خلدون "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد"، موضحا أن "المجرم" سبق أن شغل "منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

كما ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أبو خلدون "كان سابقا يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

المصدر: RT

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