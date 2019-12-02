العاهل السعودي يوجه أول دعوة بشأن القمة الخليجية في الرياض

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أولى دعوات القمة الخليجية في دورتها الأربعين، والمقررة في الرياض، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسلم الدعوة لأمير الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، خلال استقباله، اليوم بقصر بيان، من قبل الشيخ صباح الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية التي أوردت الخبر، إن الزياني أطلع أمير دولة الكويت على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن تعقد في القمة في الرياض، يوم 10 ديسمبر الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ويسبقها اجتماع وزاري تحضيري في التاسع من الشهر نفسه.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية