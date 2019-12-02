منعت السلطات المغربية، مساء يوم الأحد، أربعة نواب من إقليم الباسك وصحفيا، من الدخول إلى الصحراء الغربية.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية، إن البرلمانيين الأربعة كانوا ينوون الإقامة في الأقاليم الجنوبية لمدة أسبوع، مضيفة أن الطائرة التي نقلت الوفد البرلماني، قدمت من لاس بالماس وحطت في مطار العيون، حيث أبلغتهم السلطات المغربية بأنه لا يمكنهم النزول من الطائرة على الأراضي المغربية، مطالبة إياهم بالعودة إلى جزر الكناري.

وحسب المصدر ذاته، فإن البرلمانيين الأربعة ينتمون إلى مجموعة برلمانية تدعم البوليساريو، وكانوا مصحوبين في رحلتهم للعيون، بناشطة تدعى نزهة خالدي.

وطلبت السلطات المغربية، ربان الطائرة بإعادة البرلمانيين إلى لاس بالماس، فيما سمحت للناشطة خالدي بالنزول في مطار العيون.

وحسب تصريحات البرلمانيين الممنوعين من الدخول إلى الأراضي المغربية، فإنهم كانوا ينوون لقاء انفصاليين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اجتماع كان من المنتظر أن يجمعهم مع ممثلين عن السلطات في المنطقة، مشيرين إلى أنهم لم يتواصلوا مع السلطات المغربية قبل الزيارة.

يذكر أن السلطات المغربية سبق لها أن منعت، لمرات عديدة، نشطاء ومحاميين وبرلمانيين أجانب، من الوصول إلى الأقاليم الجنوبية، بحجة عدم توفر ترخيص مسبق وتنسيق مع السلطات المغربية.

وحسب مصادر إسبانية، فإن المغرب رحّل خلال عام 2016 أكثر من 90 ناشطا أجنبيا، كانوا قد حاولوا الوصول إلى الأقاليم الجنوبية.

Basque MPs delegation expelled from the Western Sahara ocuppied territories by Morocco. The group was going to meet with Saharaui HHRR ngo’s and representatives. Shamefull! pic.twitter.com/O2aKCHT4cj — urko aiartza (@uaiartza) 1 décembre 2019

Saharraren giza eskubideen urraketen aurrean, Marokok ez du lekukorik nahi



Gasteizko Parlamentuko delegazio bati Sahara okupatuan sartzea galarazi dio Marokok. @ehbildu ko @Josu_Estarrona eta @eajpnv

ko Eva Juezen salaketak bildu dituguhttps://t.co/MrLezt6yXQpic.twitter.com/lPo9I1Lce7 — NAIZ irratia (@NAIZirratia) 2 décembre 2019

Y así actúan las autoridades de la dictadura marroquí ante las quejas de nuestrxs compañerxs Saharauis. No quieren que la comunidad internacional vea nada de lo que pasa, pues que se sepa. #WesternSahara#FreeSaharapic.twitter.com/aTAXTa9AbM — J Estarrona Elizondo (@Josu_Estarrona) 1 décembre 2019

@Josu_Estarrona parlamentario de @ehbildu, expulsado de Aaiun Ocupado por parte de las autoridades de ocupación marroquíes.

Denuncia que Marruecos no quieres testigos por que está vulnerando los DDHH de los saharauis. @EHBilduCongreso@pernandobarrena@ArnaldoOtegi@EHBilduEPpic.twitter.com/7dRgxLYTTk — Equipe Media (@Equipe_Media) 2 décembre 2019

المصدر: صحيفة "البايس" الإسبانية