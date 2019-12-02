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وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأخ غير الشقيق للملك سلمان (صور)

أخبار العالم العربي

وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأخ غير الشقيق للملك سلمان (صور)
الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
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توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

كان عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المصدر: وكالات

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