توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

كان عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

رحم الله وغفر للأمير متعب بن عبدالعزيز ، وأدخله فسيح جناته ، وإنا لله وإنا اليه راجعون . #وفاه_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز . pic.twitter.com/smRV0O8SWy — الملك سعود (@kingsaud) December 2, 2019

المصدر: وكالات