إصابة 3 عسكريين روس في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوريتهم

أصيب 3 عسكريين روس بجروح طفيفة لدى انفجار عبوة ناسفة قرب مدرعتهم أثناء سيرها في دورية بمحافظة حلب السورية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع أثناء قيام مجموعة من العسكريين بمهمة استطلاع الطريق لتسيير دورية روسية تركية مشتركة على بعد 1.5 كلم غربي قرية كوران بمنطقة كوباني (في محافظة حلب).

وذكرت الوزارة، في بيان، أن انفجار العبوة الناسفة ألحق أضرارا بالمركبة وتسبب بإصابة العسكريين الروس الثلاثة الجالسين فيها بجروح لا تهدد حياتهم.

ويتم تسيير دورات روسية تركية مشتركة في سوريا بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي. ويقدم أفراد الشرطة العسكرية الروسية، بالتنسيق مع حراس الحدود السوريين والأتراك، مساعدة في تأمين السكان المحليين والحفاظ على النظام العام، إضافة إلى مراقبتهم تنفيذ بنود المذكرة الروسية التركية الخاصة بإخراج مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية وأسلحتهم من المنطقة، على بعد 30 كلم من الحدود السورية التركية.

المصدر: تاس