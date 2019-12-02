السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 9 سفراء أجانب جدد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السفراء الجدد هم: جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ونيلسون مانويل كوزمي سفير جمهورية أنغولا، وأنطونيو دى أجيار باتريوتا سفير جمهورية البرازيل، وشيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي، وسيرغي تيرينتيف سفير جمهورية بيلاروس، والفريد جاكوبا كاليسا سفير جمهورية رواندا، ومحند صالح لعجوزي سفير جمهورية الجزائر، ورينوكا داميانتى راجابكسا سفيرة جمهورية سريلانكا، وهومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص.

وأضاف راضي أن السيسي رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

المصدر: RT