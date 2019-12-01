الإعلان عن موعد القمة الخليجية المقبلة وسط توقعات لـ"قرارات بناءة"

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن القمة المقبلة لدول المنظمة ستنعقد في الرياض يوم 10 ديسمبر، متوقعا أن تخرج بقرارات بناءة.

وقال الزياني، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن "قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية... سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر2019" برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019.

وأوضح أن القادة الخليجيين "سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس".

وأعرب أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين ستخرج "بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك".

وتأتي هذه القمة في الوقت الذي يستمر فيه منذ 5 يوليو 2017 توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: وكالات