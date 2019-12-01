قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس

أسفر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس، اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأوضح ميهوب أن الحادث أسفر عن مقتل 10 تونسيين، مشيرا إلى أن الحافلة كان تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية