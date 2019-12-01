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قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس
Reuters Tarek Amara
صورة أرشيفية
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أسفر انقلاب حافلة سياحية في شمال غربي تونس، اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأوضح ميهوب أن الحادث أسفر عن مقتل 10 تونسيين، مشيرا إلى أن الحافلة كان تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة.

قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية شمال غربي تونس

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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