هنية في جولة خارجية تشمل القاهرة وموسكو

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس"، إسماعيل هنية، سيتوجه غدا الاثنين، إلى القاهرة ومن ثم سيقوم بزيارة إلى موسكو.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يجري إسماعيل هنية، محادثات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية .

وقالت مصادر فلسطينية ومصرية إن زيارة هنية للقاهرة تأتي في إطار جولة خارجية لعدد من الدول ستكون القاهرة أولها وذلك لأول مرة منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لـ"حماس".

ويشار إلى أن السلطات المصرية لم تسمح لهنية بالسفر خارج مصر منذ ثلاث سنوات، فيما سمحت لقيادات أخرى بالقيام بجولات خارج مصر، كان آخرها جولة إلى تركيا ولبنان.

المصدر: معا