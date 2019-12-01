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جنبلاط: عملاء سوريا وراء التحريض ضدي

أخبار العالم العربي

جنبلاط: عملاء سوريا وراء التحريض ضدي
Reuters
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علق النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، على الأنباء المتداولة حول ضلوعه في أزمة المحروقات بلبنان، متهما من أسماهم بـ"عملاء سوريا" في التحريض ضده.

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وكتب جنبلاط في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أمس السبت: "ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات"، مؤكدا أنه لا يملك أي محطة بنزين في كل لبنان.

وبعد تغريدة جنبلاط رد عليه رئيس حزب "التوحيد العربي"، وئام وهاب، في تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "وليد بك الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب يا بك هوي قصدو عندك الشركة مش محطة".

المصدر: وكالات 

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