أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى بين صفوف القوات التركية وحلفائها بانفجار في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف بريف رأس العين، مشيرة إلى أن مصدره مجهول.

وأضافت "سانا" أن الهجوم أسفر كذلك عن سقوط عدد من الجرحى بين عناصر الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، وتم نقلهم إلى تركيا "وسط تعتيم على الحادثة".

ودخل الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة المعارضة للسلطات في دمشق والمنضوية تحت لواء تنظيم "الجيش الوطني السوري" إلى مدينة رأس العين، يوم 20 أكتوبر الماضي، بعد انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" منها.

ومنذ إطلاقها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت تركيا السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت وحدات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.

المصدر: سانا + وكالات