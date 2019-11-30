قرقاش يثير جدلا بتغريدة غامضة عن "وصاية إقليمية على نظم عربية"

أثار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، جدلا واسعا في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بتغريدة غامضة تحدث فيها عن "وصاية إقليمية على نظم عربية".

وذكر قرقاش في التغريدة التي نشرها أمس الجمعة: "أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها".

أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2019

وقال عدد من المغردين المعلقين على التغريدة إنهم لم يدركوا فكرة الوزير الإماراتي، ودعوه إلى تحديد تلك الدول المقصودة، فيما قدم آخرون ترجيحات متباينة لما قصده قرقاش.

المصدر: RT