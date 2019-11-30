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القبض على شخصين تعاطيا الحشيش داخل محكمة مصرية

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القبض على شخصين تعاطيا الحشيش داخل محكمة مصرية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عنصر من الشرطة المصرية
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أفادت وسائل إعلام مصرية بإلقاء قوات الأمن في البلاد القبض على شخصين خلال تعاطيهما الحشيش داخل مبنى محكمة في محافظة المنوفية شمال مصر.

وتواجد الشخصان داخل مقر المحكمة لحضور نظر بعض القضايا الخاصة بأصدقاء لهما، لكن انتشار رائحة مخدر الحشيش بشكل غير متوقع في المحكمة شكك الحضور في أمرهما.

وعقب التأكد من تناولهما المخدرات، تم ضبطهما من قبل رجال الأمن، وبتفتيشهما، عثر على مخدر الحشيش بحوزتهما.

وأكدت المباحث الجنائية ضبط كل من م. ا. (27 عاما) ول. ا. م. (29 عاما) بسب تناولهما المواد المخدرة داخل المحكمة، واعترف الموقوفان بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، وتم تحرير محضرين بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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