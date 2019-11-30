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وفاة برلماني مصري خلال زفاف ابنته

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وفاة برلماني مصري خلال زفاف ابنته
محمد بدوي دسوقي
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توفي البرلماني المصري، محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته.

وقال أحد المدعوين لحضور حفل الزفاف، في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وأوضح أنه تم استدعاء الإسعاف، لكن النائب توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

وتواجد في حفل الزفاف العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين، وإثر الحادث اضطرت أسرة العروسين لإلغاء الحفل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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