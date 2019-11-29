غير بيدرسن يؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

عقد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا أكد فيه على ضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.

وقال بيدرسن في حديثة للصحفيين إنه "يتابع باهتمام ما يجري في شمال شرق سوريا ويؤيد وقف إطلاق النار"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على "الوحدة والسلامة الإقليمية لسوريا".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان منصفا في تعامله مع وفود المجتمع المدني، أكد بيدرسن أنه "مستعد للقاء جميع ممثلي المجتمع المدني".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن أهم شيء حاليا هو "حماية اللجنة الدستورية ومواصلة العمل بنفس الروح التي سادت وهي روح التوافق".

المصدر: RT