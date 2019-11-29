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مصر.. الحكومة تكشف حقيقة ما أشيع عن قرب تعرض البلاد لأعاصير خطيرة (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكومة تكشف حقيقة ما أشيع عن قرب تعرض البلاد لأعاصير خطيرة (صورة)
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء تزعم تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء.

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وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي نفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، فهي محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا تحدث به أي أعاصير.

وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض قبرص.

وتابع: "كذلك حين يأتي الشتاء فسوف تصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد"، لافتا إلى أن "التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غير الميزان الحراري في الغلاف الجوي".

المصدر: RT

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