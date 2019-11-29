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موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة

أخبار العالم العربي

موسكو تؤكد مساندتها لإمكانية عقد لقاء بين دمشق وأنقرة
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تدعم إمكانية عقد لقاء بين أنقرة ودمشق.

وأوضح بوغدانوف أن هذه الخطوة مرتبطة بمدى جاهزية دمشق وأنقرة.

هذا وقد رجحت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، في وقت سابق إمكانية إجراء محادثات سورية – تركية في سوتشي، يتم خلالها بحث العملية العسكرية التركية بشمالي سوريا.

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق في 22 أكتوبر الماضي، يتضمن 10 نقاط، من بينها دخول وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى المناطق السورية على الحدود مع تركيا، لتسهيل انسحاب القوات الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل سوريا.

وكانت تركيا قد أطلقت في التاسع من أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" العسكرية بمشاركة القوات الجوية ضد القوات الكردية في شمالي سوريا.

المصدر: نوفوستي

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