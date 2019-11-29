قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم الجمعة، إن قواتها تمكنت من إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها المؤلف من شخصين.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع للصحفيين أن الطائرة من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" أسقطت صباح اليوم بـ"صاروخ أرض-جو بتقنية جديدة سيُكشف عنها لاحقا" أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في منطقة مجازة قبالة عسير واحترقت بالكامل.

ولفت المتحدث إلى أن عملية إسقاط المروحية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي التابع للحوثيين.

المصدر: RT