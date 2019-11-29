 
مباشر

الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها
Reuters Khaled Abdullah
أرشيف - صنعاء، اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt13

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم الجمعة، إن قواتها تمكنت من إسقاط مروحية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها المؤلف من شخصين.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع للصحفيين أن الطائرة من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" أسقطت صباح اليوم بـ"صاروخ أرض-جو بتقنية جديدة سيُكشف عنها لاحقا" أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في منطقة مجازة قبالة عسير واحترقت بالكامل.

ولفت المتحدث إلى أن عملية إسقاط المروحية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي التابع للحوثيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا تستعمل أقنعة السينما الشهيرة في مظاهرات لبنان والعراق وهونغ كونغ وغيرها؟