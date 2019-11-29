توقيع محمد بن سلمان يحظى بالاهتمام والإعجاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mt0e
انصب اهتمام عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على توقيع ولي العهد السعودي في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي.
وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وتمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
توقيع محمد بن سلمان❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w6jmmKbXS8— Shada (@Shada__2004) November 27, 2019
ووصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)