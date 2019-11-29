توقيع محمد بن سلمان يحظى بالاهتمام والإعجاب

انصب اهتمام عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على توقيع ولي العهد السعودي في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي.

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وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وتمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".

المصدر: تويتر