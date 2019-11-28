وجه وزير الدفاع في حكومة الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، محمد ناصر العاطفي، رسالة للتحالف العربي بقيادة السعودية قال فيها إن "الحرب الحقيقية عليه لم تبدأ بعد".

واعتبر العاطفي، في حديث لوكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن قوات الحوثيين تمتلك الآن "زمام المبادرة والأسلحة الاستراتيجية الرادعة للدفاع عن الوطن وسيادته".

وأضاف العاطفي، الذي جرى حديثه في ظل قرب يوم الاستقلال الذي يصادف 30 نوفمبر: "بهذه المناسبة العظيمة، أوجه رسالتين، الأولى لدول العدوان بأن الحرب الحقيقية بيننا وبينهم لم تبدأ بعد، وهناك مبادرة مقدمة من الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة (مهدي المشاط) لوقف العدوان ورفع الحصار الجائر على شعبنا الصامد وأن هناك نصائح وجهها قائد الثورة (عبد الملك الحوثي) في خطاباته في عدد من المناسبات الوطنية والدينية ولا داعي للخوض في التفاصيل بهذا الجانب".

وتابع:" أما الرسالة الثانية، فهي إلى دول العالم وكياناته بشكل عام، بما فيها دول تحالف العدوان وعلى رأسها الكيان الصهيوني، بأن الأمن القومي العالمي وخاصة في الجانب الاقتصادي مرهون بسيادة واستقرار الأمن القومي للجمهورية اليمنية، وبمعنى أوضح، أن يكون هناك أمن واستقرار شامل وكامل لليمن واقتصاده الوطني، ما لم يتم ذلك، فإن المصالح القومية الدولية وخاصة الاقتصادية ستتضرر أكثر مما يتصوره البعض في حالة استمرار العدوان والصمت العالمي على جرائمه بحق شعبنا ووطننا".

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، يوم 20 سبتمبر، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

وبينما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث بهذه المبادرة، لم تصدر السعودية أي رد واضح حتى الآن عليها، فيما استمر التحالف العربي الذي تقوده بالعملية العسكرية ضد الحوثيين.

المصدر: سبأ + وكالات