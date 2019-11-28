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السيسي يعين أصغر محافظ في تاريخ مصر

أخبار العالم العربي

السيسي يعين أصغر محافظ في تاريخ مصر
Reuters
مصر
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أعلن محافظ بني سويف الجديد، محمد هاني غنيم، والذي يعد أصغر محافظ في تاريخ مصر (34 عاما)، أنه تفاجأ بقرار تعيينه محافظا.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN" المصرية، أن "المسؤولية كبيرة"، موضحا أنه كان في منصب نائب محافظ بورسعيد على مدار الأشهر الـ 15 الماضية.

ووجه الرئيس المصري المحافظين ونوابهم لبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار ومكافحة الفساد والإهمال.

وأدت مجموعة كبيرة من المحافظين والنواب الجدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حركة محافظين ضمت مجموعة من الشباب والنساء.

المصدر: وكالات

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