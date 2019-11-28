أعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولية، اليوم الخميس، عن إعادة 128 شخصا محررا مؤخرا من قبل السعودية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاء في بيان نشرته اللجنة على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزا من السعودية إلى صنعاء. نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

نعيد اليوم 128 محتجزاً من #السعودية إلى #صنعاء.

نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم. — ICRC Yemen (@ICRC_ye) 28 ноября 2019 г.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن قال في وقت سابق إنه أطلق سراح مئتي أسير حوثي لدعم جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات.

وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية سعودية أنه سيخفف القيود على المجال الجوي اليمني للسماح برحلات من مطار صنعاء تنقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج .

وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن اتصالات سعودية حوثية غير معلنة لبحث شروط إنهاء الحرب في اليمن، وتأكيد وزير الخارجية العماني بعد لقائه بومبيو في واشنطن أن الطرفين (السعودي والحوثي) يرغبان فعلا في حوار مباشر بينهما لإنهاء الحرب القائمة.

المصدر: وكالات