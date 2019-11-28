العراق.. الحبس لمسؤول طلب 100 ألف دولار "رشوة"

أصدرت محكمة جنح مدينة الكوت مركز محافظة واسط، في العراق، اليوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات على أحد أعضاء ‏مجلس محافظة واسط أدين بـ"طلب رشوة".

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنح الكوت قضت ‏حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء مجلس محافظة واسط استنادا ‏لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات‎".

وأضاف أن "المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة ألف دولار أمريكي ‏من أحد المستثمرين مقابل عدم عرقلة إجازته الاستثمارية، كون الأول رئيس لجنة ‏الاستثمار في مجلس محافظة واسط".‏

المصدر: RT