العراق.. الحبس لمسؤول طلب 100 ألف دولار "رشوة"
Reuters
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أصدرت محكمة جنح مدينة الكوت مركز محافظة واسط، في العراق، اليوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات على أحد أعضاء مجلس محافظة واسط أدين بـ"طلب رشوة".
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنح الكوت قضت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء مجلس محافظة واسط استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
وأضاف أن "المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة ألف دولار أمريكي من أحد المستثمرين مقابل عدم عرقلة إجازته الاستثمارية، كون الأول رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط".
المصدر: RT
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