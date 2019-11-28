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الأسد عن أردوغان: الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة

أخبار العالم العربي

الأسد عن أردوغان: الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتصرف بطريقة لا أخلاقية عندما يعيد السجناء إلى بلادهم وهو يعلم أنهم إرهابيون.

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وقال الأسد في مقابلة لمجلة "باري مانش" الفرنسية نشرت اليوم الخميس إن "أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا. الذي يحترم نفسه لا يتحدث بهذه الطريقة. هناك مؤسسات وهناك قانون. موضوع إرسال الإرهابيين أو أي شخص محكوم إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، أما أن تخرج شخصا من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وترسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي".

المصدر: سانا

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