مصر.. الحكم على 4 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء، على أربعة أشخاص بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمتي انتحال صفة ضباط وأمناء وأفراد شرطة والسرقة.

وجاء في أوراق القضية الجنائية أن "المتهمين استقلوا سيارة أجرة (ميكروباص) واستوقفوا المجني عليه، مدعين أنهم من قوة مباحث.. حيث كان أحدهم يحمل مسدسا، وسلكا كهربائيا، وهيكل جهاز اللاسلكي، وقاموا بتفتيشه، واستولوا على 150 جنيها (نحو 9.3 دولار) وهاتفين محمولين، كانت بحوزته، وفروا هاربين".

وأشارت أوراق القضية إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا "حول قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل تخفى في صفة رجال شرطة، وقاموا بسرقة متعلقات طالب أثناء سيره في نطاق دائرة القسم، وهو ما أكدته تحريات المباحث".

المصدر: الشروق