غارات إسرائيلية على قطاع غزة ليلا

أغارت مقاتلات حربية إسرائيلية عدة مرات على مواقع فلسطينية جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق 3 قذائف صاروخية من القطاع تجاه البلدات والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "طائرات الاحتلال استهدفت للمرة الثانية موقع "عين جالوت" التابع لكتائب القسام غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

#متابعة | جيش الاحتلال يُعلن أن غاراته الأخيرة على قطاع غزة طالت أهدافًا لح.م. اس، ويحملها مسؤولية اطلاق الصواريخ نحو المستوطنات. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي للمرة الرابعة الليلة الماضية موقع عين جالوت، وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة عقب رصد إطلاق قذائف من القطاع.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

In response to the rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight, our fighter jets just struck a number of Hamas terror targets in #Gaza.



Hamas will bear the consequences for actions against Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

إلا أن الجانب الفلسطيني أعلن أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة بسبب تصدي المضادات الأرضية الفلسطينية للطيران الإسرائيلي.

وعند الفجر ساد هدوء حذر قطاع غزة مع استمرار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية.

يذكر أنه قبل أسبوعين توصلت حركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية إلى اتفاق وقف إطلاق نار بعد تصعيد استمر يومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وأسفرت جولة التصعيد الإسرائيلي آنذاك عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح نحو مئة آخرين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على كافة أنحاء قطاع غزة.

المصدر: RT