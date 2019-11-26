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الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين بالانتخابات لمساعدة العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتوفير خبراء دوليين بالانتخابات لمساعدة العراق
facebook.com/Mohammad.Alhalboosi
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت
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أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، استعداد المنظمة الدولية لتوفير خبراء لمساعدة العراق بالانتخابات.

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وأعربت بلاسخارت وفريقها الاستشاري خلال لقائها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية".

من جهته قال الحلبوسي، إن "مجلس النواب سيعمل على تشريع قانوني الانتخابات الجديد والمفوضية العليا المستقلة لإعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب".

من جهته، أعلن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، رفضه قانون الانتخابات البرلمانية الذي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب.

وطالب التحالف بـ"بإقرار قانون انتخابات مجلس نواب تكون المقاعد مخصصة فيه لمن يحصل على أعلى الأصوات بدائرته الانتخابية، لأن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين يتمثل بهذا القانون".

المصدر: RT

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