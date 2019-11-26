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العراق يبحث مع فرنسا مشروع "القطار المعلق"

أخبار العالم العربي

العراق يبحث مع فرنسا مشروع
facebook.com/Nouri.AlDulaimi/photos
وزير التخطيط العراقي والوفد الفرنسي في بغداد
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بحث وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، مع السفير الفرنسي لدى بغداد برونو أوبير اليوم الثلاثاء، مشروع "القطار المعلق"، ومسألة التحويل المالي بين المركز والمحافظات.

ولفت الدليمي إلى "الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الفرنسية المتخصصة أن تساهم بها في عموم العراق، ولاسيما في المناطق المحررة التي شهدت دمارا في أغلب بناها التحتية وفي مقدمتها مدينة الموصل".

كما بحث الطرفان "ملف حوكمة الأنشطة المالية وتقديم سبل الدعم الممكنة في مختلف المشاريع وفي مقدمتها برمجة الاستثمار في القطاع العام، وإدارة الديون، والتحويل المالي بين المركز والمحافظات، والسيطرة على الضرائب بما يعزز الإيرادات، ومشروع القطار المعلق".

المصدر: المكتب الإعلامي لوزير التخطيط العراقي "فيسبوك"

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