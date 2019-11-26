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تجدد الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق
Reuters
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تجددت صباح اليوم الثلاثاء الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية، تزامنا مع دخولها اليوم الأول من شهرها الثاني.

وأفاد مراسلنا بأنه يتم تسجيل صدامات تدور في شارع الرشيد وسط بغداد، وتشاهد سحب الدخان في أجواء المنطقة بعد احتراق أحد المباني وإشعال إطارات السيارات في الشارع، فيما تطلق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

أما محافظة البصرة، فشهدت قطع عدد من الطرق وتوافد أعداد كبيرة من المحتجين على ساحات الاحتجاج، وسط أنباء عن اعتقال عدد من المحتجين.

كما تجددت الاحتجاجات في محافظات المثنى، وبابل، وذي قار، وكربلاء.

 

المصدر: RT

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