ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن ضابطا في وزارة الداخلية أحيل إلى التحقيق بعد أن دهس عسكريا كان ينظم حركة السير عند دوار المنقب.

وقالت الصحيفة: "أثناء قيام عسكري بالإدارة العامة للمرور بأداء واجبه في تسهيل حركة السير على دوار المنقف والصباحية لوجود حادث سير، حاول أحد قائدي السيارات مخالفة وتجاوز تعليمات رجال المرور".

وإثر ذلك، أبلغ أمنيون "قائد السيارة بضرورة الانتظار، فما كان منه إلا أن قام بسحب العسكري والسير بالمركبة ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته برضوض في الركبة.

واتضح أن الرجل "يعمل ضابطا بوزارة الداخلية، وأحيل إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه".

المصدر: "الراي"

في واقعة صادمة بالكويت أقدم ضابط برتبة رائد على دهس رجل مرور، بعد قيام الأخير بتحرير مخالفة ضده.

وبحسب ما نشرته صحف محلية فإن شرطي المرور خلال قيامه بواجبه في متابعة حركة السير قام بإيقاف سيارة مخالفة، حيث تبين بعد فحص بياناته أنه ضابط برتبة رائد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

وأثناء الفحص وقعت مشادة كلامية بينهما، حيث أصر الشرطي على تطبيق القانون وتوجه إلى دوريته لإحضار دفتر المخالفات.

في ذات التوقيت قام الضابط بالتوجه إلى سيارته وقام بدهس الشرطي واختفى عن الأنظار، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى العدان بواسطة الجهات المختصة وتبين بأن إصابته بليغة، أدخل على أثرها غرفة العمليات.

وقد قام الضابط المتهم بدهس الشرطي بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة، التي باشرت بدورها التحقيق مع، لكشف ملابسات الحادث.