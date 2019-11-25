النيابة العامة المصرية: "الإخوان المسلمون" وراء تأسيس موقع "مدى مصر" لبث الشائعات وتكدير الأمن العام

قالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إنها أذنت لنيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر" الإلكتروني، ومقره بشقة سكنية في محافظة الجيزة.

وذكرت النيابة العامة، أنها اطلعت على محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني، التي توصلت إلى إنشاء جماعة "الإخوان المسلمين" الموقع الإلكتروني المذكور، "لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة".

وأضافت: "تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط موقع إلكتروني بدون ترخيص والعثور بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة - ناصر حاتم