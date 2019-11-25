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أمام الصحفيين.. بن فليس يتلو دعاء للجزائر

أخبار العالم العربي

أمام الصحفيين.. بن فليس يتلو دعاء للجزائر
Reuters RAMZI BOUDINA
المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر علي بن فليس
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ظهر المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، علي بن فليس في مقطع فيديو ضمن مؤتمر صحفي عقده، وهو يتلو دعاء للجزائر والطاقم الصحفي المرافق له.

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وقال بن فليس: "يا رب العالمين الحمد لك أنك مكنتني من الوصول إلى منطقة البيضّ، وأن أذكر بالخير شهداءها ومجاهديها الأحياء منهم والأموات".

وأضاف: "ومكنني من الاجتماع معكم اليوم.. يا رب آتنا مما يرضيك، وادفعنا إلى سلوك الطريق السوي الذي تحبه.. وأبعد عن الجزائر كل المكائد والأشرار واحمي حدودها".

ودعا المرشح الجزائري للطاقم الصحفي الذي حضر المؤتمر بالتوفيق في عملهم لما فيه خدمة البلاد.

ووعد المرشح للرئاسة، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، أنه لن يكون هناك "مشبوهون في فريقه"، وأنه "ضد سياسة تنصيب الأحباب والعائلة والمحاباة".

يذكر أن بن فليس أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر والمزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: النهار الجزائرية

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