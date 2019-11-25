حول الاتصال الهاتفي بين تميم وعبد المهدي

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي جرى خلالهما مناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيًا بالرئيس العراقي، وبرئيس الوزراء العراقي جرى خلالهما مناقشة آخر تطورات الأوضاع بالعراق، وأعرب سموه خلال الاتصالين عن ثقته في حكمة وقدرة القيادة العراقية على تجاوز هذه الأوضاع والتحديات التي يواجهها العراق بما يحقق أمنه واستقراره.#قناpic.twitter.com/0mR058HyzK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 22 ноября 2019 г.

إقرأ المزيد

وقد وصلنا النص السابق من سفارة قطر في روسيا الاتحادية في إشارة إلى عدم دقة ما ورد في خبر سبق نشره حول الاتصال الهاتفي.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه لحكومته.

المصدر: RT