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حول الاتصال الهاتفي بين تميم وعبد المهدي

أخبار العالم العربي

حول الاتصال الهاتفي بين تميم وعبد المهدي
@Adil.Abd.Al.Mahdi1
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي جرى خلالهما مناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق.

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وقد وصلنا النص السابق من سفارة قطر في روسيا الاتحادية في إشارة إلى عدم دقة ما ورد في خبر سبق نشره حول الاتصال الهاتفي.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه لحكومته.

المصدر: RT

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