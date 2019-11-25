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موسكو تعلق على التحاق "قسد" بالجيش السوري

أخبار العالم العربي

موسكو تعلق على التحاق
AFP Delil SOULEIMAN
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن ثقة موسكو بأن الإسراع في انضمام "قوات سوريا الديمقراطية" العاجل للجيش السوري، سيكون مفيدا للجميع.

وردا على سؤال صحفي عن الموعد المحتمل لذلك، قال بوغدانوف: "كلما كان أسرع، كان أحسن وللجميع".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن استعداد موسكو للمساعدة في إنجاح المفاوضات بين الأكراد ودمشق حول انضمام "قسد" إلى القوات الحكومية.

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وفي خضم عملية "نبع السلام" التي شنتها أنقرة مع حلفائها ضد الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، دعت وزارة الدفاع السورية مقاتلي "قسد" إلى الانخراط في الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي.

من جهتها، أبدت القيادات الكردية استعداد "قسد" للانضمام إلى الجيش، شرط الحفاظ على "خصوصيتها" واستقلاليتها العسكرية كمؤسسة، لا على شكل أفراد وأشخاص وقيادات.

المصدر: "نوفوستي"

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