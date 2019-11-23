"حماس" تعلق على اتهام نتنياهو بالفساد

أشادت حركة "حماس" الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة بقرار النيابة الإسرائيلية توجيه اتهامات رسميا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تأكيده للصحفيين في رفح اليوم السبت أن اتهام نتنياهو يرفع الروح المعنوية للفلسطينيين ويشجعهم على إظهار مزيد من الصمود، مضيفا أن توجيه اتهامات إلى رئيس وزراء إسرائيل يستدعى مقاومة سياسية وعسكرية أكثر.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم على صفحته في "فيسبوك" اليوم، تعقيبا على اتهام نتنياهو، أن قيادة إسرائيل قامت بـ"أكبر عملية فساد في التاريخ"، محملا إسرائيل المسؤولية عن نهب مقدرات الشعب الفلسطيني وتزوير وقائع التاريخ وممارسة العنصرية ضد المواطنين العرب ومخالفة القانون الدولي.

المصدر: أسوشيتد برس + RT