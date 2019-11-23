قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إننا مستعدون لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية فورا في مسعى لتسوية الصراع مع إسرائيل، لأننا نمتثل للشرعية الدولية".

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وصرح عباس خلال استقباله اليوم السبت، وفدا من الطائفة المعروفية الدرزية، بأنه يطالب العالم بتطبيق أي قرار سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى "أن توقيع عريضة من قبل 135 عضوا من الكونغرس الأمريكي دلالة واضحة على رفضهم لتصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو المتعلق بالمستوطنات، والمخالف للشرعية الدولية، ما يثبت أننا على حق، ولن نقبل بالقرار، وسنرفضه مثلما رفضنا القرارات السابقة للإدارة الأمريكية".

وجدد عباس قوله إن "القدس عاصمة فلسطين الأبدية التي احتلت عام 67، وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الإسرائيلي تؤكد أن القدس أرض محتلة"، مؤكدا أن ظلم الولايات المتحدة لن يدوم.

المصدر: وكالة "وفا"