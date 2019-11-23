وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية اليوم، اتفاقية قرض ثان يبلغ نحو 85 مليون دولار أمريكي، "لتمويل مشروع طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعن الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2019 "الاستثمار من أجل إفريقيا" المنعقد في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

ويهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في مصر، ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل، وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل فضلا عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان.

ويقع المشروع في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ مسارا شماليا جنوبيا، يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبدأ من طريق القنطرة/العريش بالقرب من-بئر العبد- وينتهي إلى طريق النفق/طابا في منطقة صدر حيطان، ويشمل إنشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومترا.

وبهذا القرض يكون الصندوق الكويتي قد قدم لمصر 52 قرضا، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3،5 مليار دولار.



المصدر: كونا