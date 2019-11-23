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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض

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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض
RT
انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض
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انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم السبت في مدينة تل أبيض شمال الرقة شرقي سوريا، فما لاتزال الأنباء متضاربة حول أعداد الجرحى والقتلى.

وقالت قناة TRT التركية الناطقة باللغة العربية إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين، فيما ذكرت وكالة روداو الكردية أن عدد القتلى بلغ 10.

وأوضح ناشطون إن السيارة انفجرت في شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحي ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا وسط المدينة.

وأشار الناشطون إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفيات على الحدود التركية.

وتداول المغردون والنشطاء مقاطع فيديو وثقت ما خلفه الانفجار.

ويعتبر هذا التفجير هو الرابع في مدينة تل أبيض، منذ سيطر "الجيش الوطني" على المدينة في 15 أكتوبر الماضي، كان أكبرها التفجير الذي وقع في الثاني من شهر نوفمبر.

وتتهم تركيا والفصائل المساندة لها، "قوات سوريا الديمقراطية" بتجهيز سيارات مفخخة وإرسالها إلى مناطق سيطرتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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