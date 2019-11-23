سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض

انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم السبت في مدينة تل أبيض شمال الرقة شرقي سوريا، فما لاتزال الأنباء متضاربة حول أعداد الجرحى والقتلى.

وقالت قناة TRT التركية الناطقة باللغة العربية إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين، فيما ذكرت وكالة روداو الكردية أن عدد القتلى بلغ 10.

وأوضح ناشطون إن السيارة انفجرت في شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحي ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا وسط المدينة.

وأشار الناشطون إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت الجرحى إلى المستشفيات على الحدود التركية.

وتداول المغردون والنشطاء مقاطع فيديو وثقت ما خلفه الانفجار.

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخخة صباح اليوم السبت في مدينة تل أبيض شمال الرقة شرقي سوريا.

للمزيد من التفاصيل: https://t.co/M8gJalmp8v#تل_أبيض#الأكراد#RT_Arabic#viral#video#Viralvideospic.twitter.com/7XfZkaBgYw — RT Arabic (@RTarabic) November 23, 2019

الارهاب يضرب #تل_أبيض مجددًا

PKK-YPG-PYD تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، ولا حل معها إلا بالاستئصال الكامل، ومازالت هذه التنظيمات تسيطر على جميع المناطق والبلدات داخل المنطقة المتفق عليها في #سوتشي، والوجود الروسي يهدف إلى حمايتها والتغطية على جرائمها. pic.twitter.com/UGLv5lgKYP — مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) 23 ноября 2019 г.

Six dead and dozens injured in a car bomb explosion in #Tal_Abyad city north of #Raqqapic.twitter.com/wtXYhEULbY — Mohammed Ghorab (@MGhorab3) 23 ноября 2019 г.

ويعتبر هذا التفجير هو الرابع في مدينة تل أبيض، منذ سيطر "الجيش الوطني" على المدينة في 15 أكتوبر الماضي، كان أكبرها التفجير الذي وقع في الثاني من شهر نوفمبر.

وتتهم تركيا والفصائل المساندة لها، "قوات سوريا الديمقراطية" بتجهيز سيارات مفخخة وإرسالها إلى مناطق سيطرتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية