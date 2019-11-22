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وسم محمد بن زايد آل نهيان يتصدر "تويتر"

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وسم محمد بن زايد آل نهيان يتصدر
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ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشاب بنغالي في صلاة الجمعة
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تصدر وسم الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار صورة له مع شاب بنغالي مقيم بأبوظبي خلال صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد.

وعبر المغردون عن فخرهم وحبهم لبن زايد، وإعجابهم بتواضعه، واصفين إياه بـ "قلب الوطن".

ونشر حساب باسم "محبي الشيخ زايد" تغريدة تقول: "للأخلاق مراتب بالدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك بين الناس وارتفعت مراتبه".

وتداول العديد من المغردين عبارة "من تواضع لله رفعه"، في إشارة منهم إلى تواضع ولي عهد أبوظبي ومكانته الرفيعة بين محبيه.

وأشار مغردون إلى أن "سموه استطاع بتواضعه كسب محبة الناس من مختلف بقاع الأرض"، فقال أحدهم: "سيدي ووالدي الشيخ محمد بن زايد قدوة في الأخلاق والتواضع والتسامح والتعايش.. كسبت قلوب الناس من مشارق الأرض ومغاربها.. حفظك الله ودمت ذخرا وعونا وقدوة".

ومن جهتم وجد بعض المغردين أن هذه الصورة هي رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع، فقالت إحدى المغردات: "رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع.. حفظك الله يا سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

المصدر: الإمارات اليوم

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