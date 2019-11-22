وسم محمد بن زايد آل نهيان يتصدر "تويتر"

تصدر وسم الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار صورة له مع شاب بنغالي مقيم بأبوظبي خلال صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد.

وعبر المغردون عن فخرهم وحبهم لبن زايد، وإعجابهم بتواضعه، واصفين إياه بـ "قلب الوطن".

ونشر حساب باسم "محبي الشيخ زايد" تغريدة تقول: "للأخلاق مراتب بالدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك بين الناس وارتفعت مراتبه".

وتداول العديد من المغردين عبارة "من تواضع لله رفعه"، في إشارة منهم إلى تواضع ولي عهد أبوظبي ومكانته الرفيعة بين محبيه.

إبتسم يا صاحبي ..

أنت برفقة قلب الإمارات و سيد الأخـلاق الكريمة .#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/RcJWvD2gd4 — رشاش 🇦🇪 (@shsm_) 22. november 2019

وأشار مغردون إلى أن "سموه استطاع بتواضعه كسب محبة الناس من مختلف بقاع الأرض"، فقال أحدهم: "سيدي ووالدي الشيخ محمد بن زايد قدوة في الأخلاق والتواضع والتسامح والتعايش.. كسبت قلوب الناس من مشارق الأرض ومغاربها.. حفظك الله ودمت ذخرا وعونا وقدوة".

واحد تفاجأ بالشيخ محمد بن زايد جنبه فالاشارة واحس 🥺🥺🥺♥️#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/lRvAqbbma8 — A ✈️ (@ay_140) 22. november 2019

ومن جهتم وجد بعض المغردين أن هذه الصورة هي رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع، فقالت إحدى المغردات: "رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع.. حفظك الله يا سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

المصدر: الإمارات اليوم