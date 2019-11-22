وسم محمد بن زايد آل نهيان يتصدر "تويتر"
تصدر وسم الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار صورة له مع شاب بنغالي مقيم بأبوظبي خلال صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد.
وعبر المغردون عن فخرهم وحبهم لبن زايد، وإعجابهم بتواضعه، واصفين إياه بـ "قلب الوطن".
#محمد_بن_زايد يؤدي صلاة الجمعة في #جامع_الشيخ_زايد بأبوظبي#علوم_الدارpic.twitter.com/AoKgArCttJ— علوم الدار (@oloumaldar) 22. november 2019
ونشر حساب باسم "محبي الشيخ زايد" تغريدة تقول: "للأخلاق مراتب بالدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك بين الناس وارتفعت مراتبه".
وتداول العديد من المغردين عبارة "من تواضع لله رفعه"، في إشارة منهم إلى تواضع ولي عهد أبوظبي ومكانته الرفيعة بين محبيه.
إبتسم يا صاحبي ..— رشاش 🇦🇪 (@shsm_) 22. november 2019
أنت برفقة قلب الإمارات و سيد الأخـلاق الكريمة .#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/RcJWvD2gd4
وأشار مغردون إلى أن "سموه استطاع بتواضعه كسب محبة الناس من مختلف بقاع الأرض"، فقال أحدهم: "سيدي ووالدي الشيخ محمد بن زايد قدوة في الأخلاق والتواضع والتسامح والتعايش.. كسبت قلوب الناس من مشارق الأرض ومغاربها.. حفظك الله ودمت ذخرا وعونا وقدوة".
واحد تفاجأ بالشيخ محمد بن زايد جنبه فالاشارة واحس 🥺🥺🥺♥️#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/lRvAqbbma8— A ✈️ (@ay_140) 22. november 2019
ومن جهتم وجد بعض المغردين أن هذه الصورة هي رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع، فقالت إحدى المغردات: "رسالة لكل من يرغب في تعلم التواضع.. حفظك الله يا سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
المصدر: الإمارات اليوم