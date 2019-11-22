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الصين مستعدة للمساعدة بإعادة الإعمار في سوريا

أخبار العالم العربي

الصين مستعدة للمساعدة بإعادة الإعمار في سوريا
Sputnik
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قال نائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان، إن بلاده "مستعدة للعب دور إيجابي بإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، من خلال تعزيز مبادرة الحزام والطريق".

وأشار وانغ خلال اجتماعه مع وفد من حزب "البعث" الحاكم في سوريا، برئاسة الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال، "إلى موقف الصين الداعم لسوريا في حربها ضد الإرهاب العالمي والقوى الإمبريالية التي حاولت إسقاط سوريا، وتفتيتها وفرض السيطرة على المنطقة".

وأكد أن انتصار سوريا بعد هذه السنوات التسع من الحرب يدل على قوتها وعظمتها، حيث يشهد تاريخها بذلك.

المصدر: سانا

 

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