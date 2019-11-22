 
مباشر

غريفيث: انخفاض ضربات التحالف العربي الجوية على اليمن بنسبة 80 في المئة

أخبار العالم العربي

غريفيث: انخفاض ضربات التحالف العربي الجوية على اليمن بنسبة 80 في المئة
Reuters AP
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mroc

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن انخفض بنحو 80 في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

إقرأ المزيد
التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية
التحالف العربي: انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3"

وقال في إفادته، اليوم الجمعة، بمجلس الأمن الدولي: "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا".

وأضاف "شهد البلد في هذين الأسبوعين عددا أقل بنسبة 80 في المئة من الضربات الجوية عن الأسبوعين اللذين سبقاهما".

وفي سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، التحالف العربي باحتجاز أربع سفن من أصل ست، محملة بالمشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

المصدر: "روتيرز" + موقع "أنصار الله"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!