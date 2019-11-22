أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أن عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن انخفض بنحو 80 في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

إقرأ المزيد

وقال في إفادته، اليوم الجمعة، بمجلس الأمن الدولي: "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا".

وأضاف "شهد البلد في هذين الأسبوعين عددا أقل بنسبة 80 في المئة من الضربات الجوية عن الأسبوعين اللذين سبقاهما".

وفي سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، التحالف العربي باحتجاز أربع سفن من أصل ست، محملة بالمشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

المصدر: "روتيرز" + موقع "أنصار الله"