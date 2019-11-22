الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفن محملة بالنفط إمعانا بالتضييق على اليمنيين وزيادة معاناتهم

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية التحالف العربي بقيادة السعودية باحتجاز أربع سفن، من أصل ست، محملة بالمشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

واعتبرت الجماعة خطوة التحالف هذه "إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين اليمنيين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية".

وكانت شركة "النفط اليمنية" التابعة للجماعة أعلنت أن التحالف أفرج عن سفينتين محملتين بـ61 ألفا و495 طنا من الديزل والبنزين، ووصولهما إلى غاطس ميناء الحديدة، وذلك بعد احتجاز الأولى لمدة 47 يوما والثانية 18 يوما".

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ولفتت إلى أن "المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين في فرع الحديدة بالترتيب لدخول السفن الواصلة إلى غاطس ميناء الحديدة للربط في الأرصفة المناسبة في الميناء وحسب الأولية والاحتياج، وإجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها والبدء بعملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة".

المصدر:موقع أنصار الله