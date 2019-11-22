قال موقع "إكسبرت أونلاين" الروسي، إن مصر قد تحصل بداية العام المقبل على أول مقاتلتين من طراز "سوخوي-35" الروسية من أصل 26 مقاتلة.

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وأوضح الموقع وفقا لكاتب المقال ألكسي خازبييف الخبير في مجال الطيران العسكري دون ذكر مصدر المعلومات لديه، أنه على الرغم من الابتزاز الأمريكي الصريح والتهديد لمصر بشكل مباشر، فإن القاهرة تعاقدت على 26 مقاتلة "سوخوي-35" وسيبدأ التصدير العام المقبل.

ونوه الموقع وفقا للكاتب، يبدو أن السلطات المصرية ليست خائفة على الإطلاق من هذا التهديد، حيث أكد وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، "أن التقدم الذي أحرزناه في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، والذي بدأ بفضل مبادرة رئيسي روسيا ومصر، يؤكد رغبتنا في مواصلة تطوير هذا التعاون، وحتى السفارة المصرية في موسكو قالت إن شراء الأسلحة الروسية مسألة استراتيجية وسيتم حلها بغض النظر عن أي ضغوط من الخارج، لأنها تلبي بالكامل مصالح البلاد الوطنية".

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وأشار الكاتب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بالحصول على مقاتلات Su-35S في نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من عدم تعليق موسكو أو القاهرة رسميا على هذه المعلومات، إلا أن الخبراء متأكدون من أن عدد المقاتلات يصل إلى 26 مقاتلة على الأقل، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار.

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وتابع: "بحلول منتصف عام 2023، يجب أن تتلقى القاهرة الدفعة الأخيرة من هذه المقاتلات، والتي ستكون سربين من القوات الجوية المصرية".

وتستمر وزارة الخارجية الأمريكية في تهديد الجانب المصري بفرض عقوبات على مصر في حال مضيها قدما في إتمام صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية المتطورة.

المصدر: expert.ru